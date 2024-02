Ação conjunta da Core e DGPE visa também cumprir mandados de prisão e busca e apreensão - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 23/02/2024 10:52

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação coordenada, desde o início da manhã desta sexta-feira (23), no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, agentes de duas delegacias especializadas participam da ação que visa reprimir o roubo de veículos e cumprir mandados de prisão e busca na comunidade.

A ação do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) acontece após o governo do estado registrar um aumento de 10,4% nesse perfil de crimes nos primeiros 50 dias do ano, em relação ao mesmo período em 2023.

O Complexo da Maré é o destino de muitos veículos roubados na região e também na Avenida Brasil. No último dia 15, um casal passava de moto pela via, no sentido Centro, quando foi abordado no meio da pista e teve a moto levada por criminosos. Os bandidos fugiram para dentro da comunidade. Toda a ação foi flagrada ao vivo pelo helicóptero da TV Globo, o Globocop, durante o "Bom Dia Rio".

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), 21 unidades escolares tiveram suas aulas suspensas por conta da operação. A Prefeitura do Rio informou ainda que uma Clínica da Família também teve seu atendimento interrompido.