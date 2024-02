Em meio aos tiros, os estudantes do Cefet, que estavam em um bar, foram atingidos - Reprodução / Google

Em meio aos tiros, os estudantes do Cefet, que estavam em um bar, foram atingidosReprodução / Google

Publicado 23/02/2024 11:41 | Atualizado 23/02/2024 11:55

Rio - Dois estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) foram baleados durante uma troca de tiros no Maracanã, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, um agente chegou a ser atingido, mas o projétil fixou no colete balístico. O estado de saúde dos homens é estável.

De acordo com a PM, o confronto começou depois que os militares do 6º BPM (Tijuca) decidiram abordar um carro e uma moto, com ocupantes "em atitude suspeita". Então, os criminosos começaram a atirar nos agentes na Rua General Canabarro, próximo da Avenida Maracanã, umas das vias mais movimentadas do bairro.



Em meio aos tiros, os dois rapazes, que estavam em um bar, foram atingidos e levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o "estado de saúde dos pacientes é estável". Já o policial atingido, foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) e também tem o quadro estável.



Às 22h01, o quartel Central, do Corpo de Bombeiros, foi acionado para socorrer as vítimas, que não tiveram a identidade revelada. No entanto, ao chegarem no local, os militares constataram que os estudantes já haviam sido levados pela viatura da PM para o hospital.

Procurada, a Direção-Geral do Cefet lamentou o episódio. "Mais um caso de violência no Rio de Janeiro, que vitimou dois estudantes do curso técnico subsequente em Administração. Estamos prestando apoio às vítimas e familiares, acompanhando a evolução do quadro clínico e confiantes na breve recuperação".

Os criminosos fugiram e deixaram para trás a motocicleta, que foi apreendida. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). De acordo com a Polícia Civil, os agentes "realizaram uma perícia no local, ouviram testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança para esclarecer o fato".

Ainda não há confirmação de onde saíram os disparos que acertaram os estudantes.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Marcela Ribeiro