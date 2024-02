Joanita dos Santos do Livramento foi morta dentro de seu estabelecimento - Reprodução / Redes sociais

Joanita dos Santos do Livramento foi morta dentro de seu estabelecimentoReprodução / Redes sociais

Publicado 23/02/2024 15:08 | Atualizado 23/02/2024 15:26

Rio - A comerciante Joanita dos Santos do Livramento foi morta a tiros dentro do próprio estabelecimento, nesta sexta-feira (23), no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste. Moradores afirmam que a vítima teria sido executada por não ter pago a taxa cobrada por milicianos da região.

Agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência, mas encontraram Joanita morta. O corpo da mulher estava ao lado de produtos do seu estabelecimento que caíram no chão durante o ataque.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizaram perícia no local. As investigações estão em andamento para identificar os autores e a motivação do crime.