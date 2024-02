O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, estiveram presentes - Jonas Bispo / SMH

Publicado 23/02/2024 16:23 | Atualizado 23/02/2024 16:30

Rio – A Prefeitura do Rio entregou, de maneira simbólica, nove títulos de regularização fundiária na manhã desta sexta-feira (23) durante o evento Pacto pelo Rio, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Botafogo, Zona Sul. Os moradores representaram as comunidades Vila Conchita (Realengo), Loteamento Amendoeiras (Campo Grande) e Jordão 893 (Tanque), todas da Zona Oeste, que no total receberam 61 títulos.

A entrega dos títulos foi feita pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, o corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, e o secretário Patrick Corrêa, entre outros convidados. Titulações no Complexo do Alemão (Zona Norte), Parque Alegria (Zona Portuária), Sociólogo Betinho (Zona Oeste) e Loteamento Atlanta devem ser continuadas em 2024, beneficiando cerca de 3 mil famílias.

A Secretaria Municipal de Habitação (SMH) prevê entregar ao menos 10 mil termos de reconhecimento de moradia (TRM) em 2024. Já foram entregues 500 na Tijuquinha e Vila da Paz.

"A SMH está em 58 comunidades, beneficiando 100 mil pessoas com regularização fundiária. Já morei no Vidigal e sei da importância desses títulos entregues hoje. Dignidade é a palavra", disse o secretário de Habitação, Patrick Corrêa