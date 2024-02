Homem é atendido pela Supervia na Estação Gramacho - Divulgação

Homem é atendido pela Supervia na Estação GramachoDivulgação

Publicado 23/02/2024 17:04 | Atualizado 23/02/2024 17:14

Rio- Três acidentes foram registrados na linha e em estações da Supervia, nesta sexta-feira (23). Os casos aconteceram nas estações Gramacho, Bangu e Fragoso.

O primeiro aconteceu por volta das 7h30, na estação Gramacho, após um homem acessar indevidamente a linha férrea. A SuperVia informou que acionou o Samu para as providências necessárias.



Por volta das 10h, uma mulher também acessou a via, mas foi resgatada pelos colaboradores da SuperVia da Estação Bangu.



Já às 12h30, um jovem que em cima da composição que circula na extensão Vila Inhomirim sofreu uma queda. A SuperVia informou que acionou "imediatamente o Corpo de Bombeiros para as providências necessárias, enquanto prestavam os primeiros socorros, na plataforma da estação Fragoso".

A concessionária lamentou os casos e reforçou que é proibido transitar na via férrea, área exclusiva para a circulação de trens, e também que é proibido viajar em qualquer parte externa dos trens.

A operação dos trens não foi afetada e a circulação ocorre sem problemas.

O Corpo de Bombeiros informou que não atendeu nenhuma das ocorrências e que todos os atendimentos foram feitos pelo Samu.