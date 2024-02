Casal pode responder por estelionato - Reprodução

Publicado 26/02/2024 08:26 | Atualizado 26/02/2024 08:27

Publicado 26/02/2024 08:26 | Atualizado 26/02/2024 08:27

Rio - A Polícia Civil investiga um casal suspeito de utilizar fotos de crianças com câncer para criar vaquinhas e perfis em redes sociais falsos na internet. As investigações apontam que o dinheiro arrecadado por Luiz Antônio dos Santos Barbosa e Tainara Ribeiro Subtil esteja sendo usado em viagens. A irmã do suspeito denunciou o esquema depois de perceber que os dois passaram a viver de forma incompatível com os ganhos que tinham.



Uma das vaquinhas pedia dinheiro para ajudar uma criança com nome de Laura Oliveira Santos. O texto, supostamente escrito pela mãe da criança, que se identificava como Keila, dizia que a menina sofre com um tumor nos olhos e que a família precisava de dinheiro pra realização de uma segunda cirurgia e exames. Em um perfil nas redes sociais, que já foi apagado, os golpistas atualizavam o quadro de saúde da menina. O casal conseguiu arrecadar cerca de R$ 35 mil com 680 doações.

Segundo a polícia, a criança que foi exposta na internet pelos golpistas tem oito anos e vive no Aracaju, onde está faz tratamento no SUS contra um osteoblastoma, um tumor atrás dos olhos.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 10ª DP (Botafogo) e que testemunhas que fizeram doações para a campanha também prestaram depoimento. A corporação solicitou que possíveis vítimas da dupla registrem a ocorrência.

Tainara, suspeita de ter criado o perfil falso, prestou depoimento e foi liberada. A mulher alegou que estava com dificuldades financeiras e criou o esquema para conseguir dinheiro. Disse, ainda, ter agido sozinha e que o marido não sabia de nada.

A Civil investiga, ainda, se outras pessoas estão envolvidas na farsa e se o casal lucra com outros perfis falsos. Tainara e Luiz Antônio podem responder pelo crime de estelionato. Procurada pelo DIA, a defesa do casal não respondeu. O espaço está aberto para manifestações.