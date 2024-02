Após calor intenso, previsão ainda aponta que os próximos dias serão quentes - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 26/02/2024 08:05 | Atualizado 26/02/2024 11:43





Segundo o Centro de Operações Rio (COR), há previsão de chuva durante a noite desta segunda. No entanto, os próximos dois dias serão secos, com grandes chances de voltar a chover entre quinta (29) e sexta-feira (1°), com pancadas isoladas e fortes durante a tarde e a noite. Rio - Após um final de semana de calor intenso, a previsão aponta que esta segunda-feira (26) também será quente, com temperaturas que podem chegar aos 33°C. Ainda de acordo com a meteorologia, o dia mais quente da semana será na quarta-feira (28), quando os termômetros podem bater os 39°C.Segundo o Centro de Operações Rio (COR), há previsão de chuva durante a noite desta segunda. No entanto, os próximos dois dias serão secos, com grandes chances de voltar a chover entre quinta (29) e sexta-feira (1°), com pancadas isoladas e fortes durante a tarde e a noite.

De acordo com o Alerta Rio, nesta segunda, as condições do tempo serão influenciadas por ventos úmidos, ocasionados pela passagem de uma frente fria. Assim, o céu irá variar entre nublado e parcialmente nublado. As temperaturas ficarão estáveis, com mínima de 22°C e máxima de 33°C.



Na terça (27) e na quarta-feira, haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. As temperaturas seguirão elevadas e, por isso, os termômetros podem chegar aos 36°C, na terça, e 39°C, na quarta.

Entre quinta e sexta-feira, há chance de pancadas isoladas e fortes nos períodos da tarde e noite. O volume das precipitações, inclusive, poderá passar de 6,4 mm, dentro 15 minutos, em pelo menos um ponto da cidade.

Sobre estes números, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.