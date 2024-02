Blindado da PM nos acessos a Cidade de Deus - Pedro Ivo/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 26/02/2024 07:41 | Atualizado 26/02/2024 09:17

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta segunda-feira (26), na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, com o objetivo de reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas de territórios nas localidades da Gardênia Azul, na mesma região.



Segundo o Instituto Fogo Cruzado, tiros foram registrados na região por volta de 6h30. Nas redes sociais, imagens mostram ainda incêndio em barricadas durante a operação.

ATENLÇAO! Policiamento reforçado nas imediações da Comunidade da Cidade de Deus. RJ pic.twitter.com/6wurQfDAyU — Ação e Reação (@reacao_acao) February 26, 2024

De acordo com a PM, as ações realizadas por agentes do 18° BPM (Jacarepaguá), também visam reprimir o crime organizado e a facção que promove os principais ataques armados e a maioria das tentativas de expansão de domínio territorial no Rio. Até o momento, não há registro de feridos na ação que ainda está em andamento. De acordo com a PM, as ações realizadas por agentes do 18° BPM (Jacarepaguá), também visam reprimir o crime organizado e a facção que promove os principais ataques armados e a maioria das tentativas de expansão de domínio territorial no Rio. Até o momento, não há registro de feridos na ação que ainda está em andamento.

Devido a operação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta segunda-feira (26). Enquanto o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Já de acordo com a Secretaria Municipal de Educação três unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais na área, afetando 557 alunos.

As regiões vivem sob uma disputa por territórios travada por traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos. Sob forte influência de grupos paramilitares, as comunidades têm sido palco de invasões do CV, que pretende expandir pontos de venda de drogas pela cidade.





Outras operações

Na última terça-feira (20), por exemplo, outra operação da PM prendeu três suspeitos com fuzil, rádio transmissor, um aparelho celular e drogas na Cidade de Deus. Entre eles, o foragido da Justiça Luiz Henrique Mohamed, que possui sete anotações criminais, e Rodrigo, o "RD", natural de Mato Grosso do Sul. Ambos são acusados de integrar o tráfico do Complexo da Penha, na Zona Norte, e de atuar na guerra da Zona Oeste.

Durante a manhã desta segunda (26), policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) também realizam uma operação nas comunidades Jorge Turco, Palmeirinha e Mundial, na Zona Norte.