Durante a ação na Cidade de Deus, dois suspeitos foram presos com fuzil, rádio transmissor e drogas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 09:22 | Atualizado 20/02/2024 09:31

Rio - Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) realizam, na manhã desta terça-feira (20), uma operação na Gardênia Azul e o 18° BPM (Jacarepaguá) faz uma ação na Cidade de Deus (CDD), na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, até o momento, dois suspeitos foram presos com fuzil, rádio transmissor e drogas na CDD. As regiões vivem sob uma disputa por territórios travada pelos traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos. Comunidades da Zona Norte e Baixada Fluminense também são alvos de ações.

Na última quinta-feira (15), a PM realizou uma operação emergencial na Cidade de Deus, para impedir uma nova etapa da disputa territorial entre traficantes e milicianos. Moradores relataram tiroteio e barricadas foram incendiadas. No dia 31 de janeiro, houve uma ação na comunidade contra criminosos envolvidos em disputas no Rio das Pedras e Gardênia Azul.

Essas guerras por território na Zona Oeste assustam constantemente moradores da Gardênia Azul. Na noite deste domingo (18), por exemplo, um intenso tiroteio causou pânico aos frequentadores do Uptown Barra. A PM informou que suspeitos armados estavam próximo ao shopping, mas os disparos partiram da comunidade. Já no último dia 12, dois milicianos com dois fuzis foram presos pelo Batalhão de Choque (BPChq). No dia 8, uma pessoa morreu e outra foi baleada.

Há mais de um ano, favelas das zonas Norte e Oeste vivem uma guerra entre criminosos rivais e milícia. Sob forte influência de grupos paramilitares, a Zona Oeste têm sido palco de invasões do CV, que pretende expandir pontos de venda de drogas pela cidade. A disputa acontece pelos morros do Fubá e Campinho, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, além da Gardênia Azul, Praça Seca e Cidade de Deus.

Comunidades da Zona Norte e Baixada Fluminense

Na Zona Norte, militares do 16º BPM (Olaria), com o apoio do do Núcleo de Apoio às Operações Especiais e do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar), estão atuando no Complexo de Israel, nas comunidades Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, em Parada de Lucas. PM afirmou que o objetivo é coibir movimentações criminosas na região, mas, até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou confrontos.

Já na Baixada Fluminense, o 15º BPM (Duque de Caxias), com o apoio do Gesar, está nas comunidades Badu, Rasta, Ana Clara e Rua 7, em Duque de Caxias. Nestas, também não há informações sobre prisões ou apreensões.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que, na região da Gardênia Azul, as unidades escolares estão atendendo normalmente. Na Cidade Alta, oito colégios foram impactados. Nas comunidades Cinco Bocas e Pica-pau, três escolas não abriram as portas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na Zona Norte, a Clínica da Família Joãosinho Trinta e o Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes interromperam o funcionamento. Já o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land e as Clínicas da Família Bárbara Mosley de Souza e José Neves, na Zona Oeste, mantêm o atendimento à população, mas as atividades externas foram suspensas.

*Em atualização