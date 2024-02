Carros de suspeitos bateu contra um muro - Reprodução / PM

Publicado 26/02/2024 09:36

Rio - Dois suspeitos em um carro morreram, nesta segunda-feira (26), após serem baleados em uma troca de tiros com policiais militares e baterem o veículo em um muro durante a fuga. O confronto teve início na Avenida Bulhões de Marcial, em Duque de Caxias, na altura da Linha Vermelha.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) faziam um patrulhamento, quando observaram um automóvel que circulava em atitude suspeita. Os criminosos armados dispararam contra os policiais, que revidaram.



Ainda segundo a corporação, após o confronto, o carro dos suspeitos, que já estavam baleados, acabou batendo. No automóvel, os agentes encontraram os dois homens envolvidos na troca de tiros já sem vida.



Com eles, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, dois carregadores de fuzil, um carregador de pistola, um rádio transmissor e munições.



A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha).