Trabalho dos bombeiros foi aplaudido por quem assistiu a açãoDivulgação / CBMERJ

Rio - Uma mulher precisou ser resgatada de helicóptero pelos bombeiros após fraturar a perna durante uma trilha na Pedra do Telégrafo, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste, neste domingo (25). Claudia Ágatha Goulart dos Santos recebeu os primeiros socorros no local e foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio.

O resgate exigiu muita habilidade por parte da equipe. O local é um ponto de difícil acesso e, devido ao terreno irregular, não tinha como o helicótero pousar. O piloto precisou mantê-lo no ar até a mulher ser levada para dentro da aeronave, superando, inclusive, condições climáticas adversas. Os trilheiros e turistas que acompanharam a ação aplaudiram o trabalho dos bombeiros.

De acordo com a direção do Miguel Couto, Claudia Ágatha foi atendida e preferiu deixar o hospital.