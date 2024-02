Ônibus saiu da pista nesta segunda-feira (26) - Divulgação /PRF

Publicado 26/02/2024 11:04 | Atualizado 26/02/2024 11:19

Rio - Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas após o capotamento de um ônibus na rodovia Rio-Santos, na altura de Itaguaí, nesta segunda-feira (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o veículo transportava 29 passageiros da empresa ICN-Itaguaí Construções Navais e saiu da pista por volta de 6h40.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas. Segundo a corporação, cinco delas estavam em estado grave e foram transferidas para três hospitais da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos demais feridos.



Ainda de acordo com os Bombeiros, o acidente ocorreu na pista sentido Angra dos Reis, pouco antes do Shopping PátioPix. Militares de cinco quartéis estiveram no local.

Procurada, a viação BEL-TOUR, responsável pelo ônibus, disse que sente muito pelo fato ocorrido e analisa as causas do acidente.



"Nossa frota é 100% regulamentada em todos os órgãos fiscalizadores do transporte de passageiros, Municipal, Estadual e Federal", escreveu a empresa.

A ICN ainda não se manifestou. A CCR, que administra a via, informou que não há interdição de faixa no local da ocorrência.