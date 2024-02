Ana Luana foi morta a facadas pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento - Reprodução

Rio - Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, neste domingo (25), em Saquarema, na Região dos Lagos. O rapaz, identificado como Dyonatas Tatagiba de Mello, de 37 anos, tirou a própria vida após o crime. Segundo as investigações, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia Militar informou que agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para uma ocorrência de feminicídio em um apartamento na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Boqueirão. No local, os policiais encontraram Ana Luana de Souza Carvalho já sem vida. A filha de três anos do casal estava em casa na hora do crime. O choro da criança chamou a atenção da avó, que morava no mesmo prédio.

Através das redes sociais, a prefeita de Saquarema, Manoela Peres, lamentou a morte de Ana Luana. "Ela esbanjava alegria e sempre foi tão cheia de vida! Era dedicada, esforçada, estudiosa, buscava um futuro melhor para sua família, inclusive era nossa aluna do COUNI, estava realizando um sonho", escreveu.

"O mundo que a gente quer, não tem violência contra a mulher! O mundo que a gente precisa e merece não tem violência, não tem agressão, abuso, assédio. Até quando a gente vai precisar lidar com esse tipo de notícia? Até quando vamos ter que suportar a dor, o medo, a insegurança, o pânico.. somente por ser mulher?!", diz trecho da postagem.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e familiares do casal estão sendo ouvidos por agentes da 124ª DP (Saquarema). Os corpos de Ana Luana e Dyonatas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.