Placas clonadas e notebook foram apreendidos em Cosmos - Reprodução / Polícia Civil

Placas clonadas e notebook foram apreendidos em Cosmos Reprodução / Polícia Civil

Publicado 26/02/2024 13:56 | Atualizado 26/02/2024 15:27

Rio - A Polícia Civil apreendeu diversos materiais nesta segunda-feira (26), em Cosmos, na Zona Oeste, em endereços ligados a um homem investigado por fornecer placas clonadas para traficantes do Complexo de São Carlos, no Centro da Cidade. Em 2024, durante as investigações, a corporação identificou três entregas dos objetos falsificados para os criminosos.

Segundo a Civil, na última ocorrência, um entregador das placas foi abordado por policiais militares e conduzido para a delegacia. Na 6ª DP (Cidade Nova) foi constatado que ele havia feito apenas um serviço e o homem foi liberado em seguida.

Nesta segunda (26), os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nos endereços ligados ao acusado pelo crime. No local foram apreendidos placas clonadas e um notebook com material arquivado sobre a relação de chassis e Certificado de Registro do Veículo (CRV) de diversos veículos, motocicletas e caminhões, usados para fraude.