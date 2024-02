Relatório do ISP é referente a crimes registrados nas delegacias da da Polícia Civil - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Relatório do ISP é referente a crimes registrados nas delegacias da da Polícia CivilArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/02/2024 13:23

Rio - O ano de 2024 começou com alguns índices positivos nos indicadores de criminalidade no estado. De acordo com relatório do Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgado nesta segunda-feira (26), no primeiro mês de 2024 foi registrado o menor número de mortes violentas dos últimos 34 anos e queda na quantidade de roubos de carga e de rua.

Segundo o ISP, em janeiro deste ano, os crimes violentos tiveram uma redução de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. O indicador, que engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção policial, apresentou o menor número de vítimas desde 1991. O relatório indica, também, que as mortes por intervenção policial caíram 45% no mesmo período.

Os roubos de carga e de rua também sofreram declínios em janeiro, aponta o relatório. Com 205 casos neste período - 107 a menos que 2023 - os roubos de carga reduziram 34% quando comparado com o ano passado. Já os roubos de rua também apresentaram queda. Os 4.639 casos deste crime no período representa o menor índice desde 2005.

"Estamos investindo fortemente em tecnologia na segurança pública, o que, aliado a um planejamento eficiente, nos levou a ter um Réveillon e um Carnaval muito seguros. Também continuamos investindo em treinamento e vamos continuar trabalhando termos uma segurança de qualidade", comentou o governador Cláudio Castro.

Ainda de acordo com o relatório do ISP, o número de apreensões e prisões em flagrante aumentou. Nos primeiros 31 dias do ano, 62 fuzis e 469 armas foram tirados das mãos de criminosos. Além disso, as polícias Civil e Militar prenderam 3.430 pessoas em flagrante e foi registrado um total 1.916 apreensões de drogas neste período.

"Temos muitos desafios quando se trata de segurança pública. Já fizemos muito, mas o nosso maior desafio é transformar esses bons números em sensação de segurança", disse o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.

Os índices divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos registros de ocorrência feitos nas delegacias da Polícia Civil. Os números completos estão no site www.isp.rj.gov.br