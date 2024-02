Macaco foi colado ao lado de bonecas em vitrine de loja - Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/02/2024 14:41 | Atualizado 26/02/2024 20:06

Rio - O professor Moisés Machado denunciou, por meio das redes sociais, uma loja que fica no Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul do Rio, uma associação racista feita na vitrine de uma das lojas do centro comercial. Em um vídeo publicado neste domingo (25), o professor mostra duas bonecas brancas em um berço ao lado de uma boneca negra e um macaco.

"Parear uma criança preta com um macaco é cruel demais! Por meio desse símbolo, a criança negra internaliza sua posição como subalterna e crianças brancas são incentivadas a reproduzir o negro como um animal, um inferior. Em nossa sociedade, o racismo não é velado, é escancarado! Esse mal precisa ser combatido! Exigimos uma atitude já quanto a esse crime", escreveu Moisés.

Após a publicação, a administração do shopping respondeu ao professor e ressaltou que não é responsável pela disposição dos produtos nas vitrines do estabelecimento. Além disso, informou que o macaco foi retirado.

"Já acionamos o lojista, responsável pela vitrine, e o brinquedo já foi retirado do berço com os outros bonecos. Vale ressaltar que não temos gerência sobre as vitrines das lojas, mas reforçamos nosso compromisso com o respeito, a pluralidade e a diversidade", respondeu.

Por meio de nota enviada ao DIA, o Botafogo Praia Shopping informou que não tolera nenhuma forma de preconceito e esclareceu que entrou em contato com o lojista no momento que tomou conhecimento do caso.

"O shopping reforça que o boneco já foi retirado da vitrine e ressalta que está em constante revisão dos seus processos para garantir o compromisso com o respeito, a pluralidade e a diversidade e evitar que situações como esta voltem a se repetir", comunicou.

A Gamelândia Brinquedos, por meio de suas redes sociais, publicou uma nota de esclarecimento e afirmou que repudia atos racistas, homofóbicos ou de qualquer natureza preconceituosa e discriminatória.

Confira a nota na íntegra

"Em respeito a todos os nossos clientes e colaboradores, a Gamelândia Brinquedos vem a público informar que repudia atos racistas, homofóbicos ou de qualquer natureza preconceituosa e discriminatória.

O racismo é prática intolerável em qualquer civilização e não condiz com nossos valores e princípios que sempre estiveram fundamentados na inclusão, respeito e diversidade.

Ressaltamos que em 25 anos de empresa, sempre colocamos o bem estar dos nossos colaboradores e clientes em primeiro lugar.

Referente à recente repercussão envolvendo a vitrine da nossa loja no Botafogo Praia Shopping, queremos esclarecer que em momento algum houve a intenção de promover qualquer tipo de ato racista. Somos conhecidos por oferecer produtos artesanais de alta qualidade, como bebês rebonizados e animais rebonizados, incluindo cachorros, pandas, coelhos, porcos, macacos e avatares.

Nosso objetivo sempre foi proporcionar aos nossos clientes peças únicas e encantadoras, sem distinção de raça ou origem.

Por fim, temos compromisso com a promoção da igualdade e repudiamos qualquer interpretação que vá contra nossos valores.

Estamos à disposição das autoridades e da imprensa para todo e qualquer esclarecimento."