Publicado 27/02/2024 16:16 | Atualizado 27/02/2024 16:24





Na Mangueira, na Rua Visconde de Niterói, 600 casas serão construídas nos antigos terrenos do Lanifício (200 unidades), Ministério da Fazenda (128 unidades) e IBGE (272 unidades). Já no Itanhangá, 400 unidades habitacionais serão erguidas na Avenida São Josemaria Escrivá.



No total, 11 propostas foram apresentadas por cinco construtoras. A comissão que fez a avaliação dos critérios para a escolha das duas empresas vencedoras foi formada por técnicos da Secretaria Municipal de Habitação.

fotogaleria Rio - A Prefeitura do Rio anunciou o nome das construtoras que irão erguer as mil moradias do programa Minha Casa, Minha Vida na Mangueira, na Zona Norte do Rio, e no Itanhangá, na Zona Oeste. As residências serão destinadas a famílias com renda familiar mensal bruta de até R$ 2.640. A Eólica Engenharia Ltda. e a Dimensional Engenharia são as empresas que vão assumir as obras.Na Mangueira, na Rua Visconde de Niterói, 600 casas serão construídas nos antigos terrenos do Lanifício (200 unidades), Ministério da Fazenda (128 unidades) e IBGE (272 unidades). Já no Itanhangá, 400 unidades habitacionais serão erguidas na Avenida São Josemaria Escrivá.No total, 11 propostas foram apresentadas por cinco construtoras. A comissão que fez a avaliação dos critérios para a escolha das duas empresas vencedoras foi formada por técnicos da Secretaria Municipal de Habitação.

Novo chamamento para mais 466 unidades no Centro e Zona Norte



Também foi publicado, na segunda-feira (26), o segundo edital convocando empresas interessadas em erguer mais 466 unidades em diversos pontos da cidade. Entre eles, a Gamboa irá contar com 216 habitações, sendo oito estabelecimentos comerciais, aos moldes do Tuia Café, na Rua Evaristo da Veiga, no Centro. Além disso, serão construídas unidades habitacionais no Centro (8), Rocha Miranda (32), Colégio (40), Cachambi (48), Engenho Novo (60), Inhaúma (24) e Del Castilho (48).



Segundo o secretário de Habitação, Patrick Corrêa, assim como as moradias da Mangueira e do Itanhangá, até março será dada a ordem para iniciar as obras.

"Os terrenos foram aprovados com nota máxima pela Caixa Econômica Federal por estarem em áreas com boa infraestrutura, o que sempre foi uma determinação do prefeito Eduardo Paes. Na Mangueira, como já houve um chamamento anterior que não foi concluído, em 2018, as licenças das concessionárias não devem demorar. Estou otimista em começar logo", disse Corrêa.