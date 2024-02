Agentes cumprem três mandados de busca e apreensão em Itaguaí - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 29/02/2024 07:40

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (29), uma operação contra o tráfico internacional de drogas a partir do Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. As investigações tiveram início após a apreensão de 387 kg de cocaína em um contêiner em fevereiro do ano passado. A droga, que estava escondida em uma carga de café, iria para a Espanha.

Agentes da PF saíram para cumprir três mandados de busca e apreensão em Itaguaí. Durante as investigações, a corporação identificou três possíveis suspeitos de colocar a droga no contêiner. Na ocasião, os entorpecentes foram encontrados no terminal do Sepetiba Tecon, com a ajuda de cães farejadores.

O objetivo da operação, nomeada Rhône, é identificar todos os envolvido no carregamento da carga de cocaína, assim como quem seria o responsável pelo seu envio à Europa. O nome da ação faz alusão ao nome do navio que transportaria a carga para a Espanha.