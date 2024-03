Viatura da 40ª DP (Honório Gurgel) - Divulgação / PCERJ

Viatura da 40ª DP (Honório Gurgel)Divulgação / PCERJ

Publicado 29/02/2024 20:03 | Atualizado 29/02/2024 21:56

Rio – Policiais civis da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam dois homens em flagrante por diferentes crimes contra a mulher, nesta quinta-feira (29). Um deles é acusado de tentativa de feminicídio no Morro do Fubá, em Cascadura, e o outro, de agressão e cárcere privado no bairro de Coelho Neto, ambos na Zona Norte do Rio.

Sobre a primeira prisão, no Morro do Fubá, as agressões começaram quarta-feira (28), quando a vítima retornava do trabalho. Segundo a investigação, Adriano de Souza esganou e ameaçou a mulher. Os agentes apuraram que o agressor fugiu e voltou para a casa da vítima enquanto ela dormia e a esfaqueou na cabeça.

O suspeito só parou quando a irmã da vítima, que se encontrava na casa, começou a gritar e espantou Adriano, que mora ao lado da casa da vítima. Ainda estavam na residência, os quatro filhos da vítima, dois do relacionamento com o suspeito e outros dois de outro relacionamento.

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região e já recebeu alta.



O homem foi encontrado internado em um hospital com um ferimento de arma de fogo nas mãos. A suspeita é que ele tenha passado pelo "tribunal do tráfico" da comunidade. Ele terá que passar por cirurgia.

Homem é preso por cárcere privado em Coelho Neto

Em outro caso de violência contra a mulher nesta quinta-feira (29), um suspeito de agredir e manter a companheira em cárcere privado foi preso em Coelho Neto. A denúncia foi feita pela própria vítima, que revelou que teve a liberdade privada há seis meses e que o agressor cortava o sinal de internet para evitar o contato dela com familiares, além de lhe tomar o celular.

A vítima aproveitou um momento de distração do homem e fugiu. Ela procurou a delegacia e registrou o caso. Os agentes foram ao endereço indicado e efetuaram a prisão em flagrante.