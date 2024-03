Ele foi encontrado por agentes da 26ªDP - Divulgação

Publicado 29/02/2024 19:30

Rio- Alexander Alves Mendes, considerado suspeito de assassinar a ex-companheira, Sueli Pereira da Silva Sena, de 43 anos, a facadas , no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, foi encontrado morto em Jaconé, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (29).

De acordo com a Polícia Civil, Alexander teria tirado a própria vida. Ele foi encontrado por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) que receberam informações de que ele teria fugido para a Região dos Lagos. Ele estava sendo procurado por ter sido visto deixando o apartamento da manicure no dia do crime.

Sueli foi encontrada morta dentro do próprio apartamento, no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (28).