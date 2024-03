Só em Búzios foram coletados 200 escorpiões-amarelos - Arquivo/Agência Brasil

Só em Búzios foram coletados 200 escorpiões-amarelos Arquivo/Agência Brasil

Publicado 29/02/2024 19:50 | Atualizado 29/02/2024 20:08

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou nesta quinta-feira (29) que já foram registrados nos primeiros dois meses deste ano 86 casos de pessoas picadas por escorpiões. Dentre eles, 25 foram considerados graves, e 61, leves. Só em Búzios, na Região dos Lagos, foram coletados 200 escorpiões-amarelos. Especialistas recomendam procurar a unidade de saúde mais próxima em caso de picada.

Juntamente com o Instituto Vital Brazil (IVB) a SES informou que a presença de escorpiões cresceu nos últimos anos em áreas do estado onde antes eram menos frequentes. Segundo os especialistas, as razões ainda estão sendo estudadas, mas as mudanças climáticas podem ser apontadas como um dos fatores.

O Ministério da Saúde é responsável pelo envio do soro antiescorpiônico à SES, que faz a distribuição aos polos de atendimento após uma análise da necessidade de cada região, considerando a ocorrência de acidentes naquelas áreas ao longo dos anos. O estado conta com ampolas suficientes para atender os casos mais graves - os pacientes considerados fora de perigo não necessitam de tratamento soroterápico.



A SES também informou que, por meio do Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (Cievs) monitora os acidentes fazendo o direcionamento das doses de soro para uma área específica, inclusive remanejando quando necessário.



Gerente da Emergência Médica do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), Thiago Mattos, alertou que, em caso de picadas de escorpião, deve-se manter o local voltado para cima, não furar, cortar, apertar o local, se manter bem hidratado e procurar o serviço de saúde mais próximo imediatamente: "Não é necessário levar o inseto, se possível uma foto ajudaria na tomada de decisão. Atenção deve ser especial em idosos e crianças menores de dez anos".



"Deve-se manter a casa e o quintal sempre limpos, pois lixo e entulho favorecem a proliferação de escorpiões: evitar acúmulo de entulho, telhas, galhos secos e outros materiais. Sacudir roupas, sapatos, toalhas e roupas de cama antes de usar. Fechar as frestas nas paredes. Usar telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques. Limpar periodicamente ralos de banheiros, cozinha, e caixa de gordura. Evitar que lençóis toquem no chão", indica Thiago.



Alguns sintomas em caso de picada são, na imensa maioria das vezes, dor, vermelhidão e inchaço locais. Casos mais graves podem incluir náuseas, vômitos até falta de ar.