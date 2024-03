Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizaram a ação nesta quinta-feira (29) - Reprodução

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizaram a ação nesta quinta-feira (29)Reprodução

Publicado 29/02/2024 18:12 | Atualizado 29/02/2024 20:18

Rio - Dois homens foram presos, nesta quinta-feira (29), em duas ações da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) para coibir o tráfico de drogas. As diligências foram realizadas na capital, em Niterói, e em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Em Bangu, Zona Oeste, os agentes prenderam um criminoso que ameaçava funcionários de uma empresa de telecomunicações. Com o uso de uma arma de fogo, ele prometia vandalizar a rede de internet e dizia que iria tomar os materiais e veículo dos técnicos da companhia, proibindo-os de retornar ao local.



As investigações revelaram que ele era ex-funcionário da empresa e que vandalizava propositalmente a rede para depois cobrar dos assinantes o serviço de manutenção. O homem estaria associado a traficantes da região.



Também nesta quinta, uma equipe da DDSD esteve no bairro de Porto Novo e na Comunidade do Feijão, em São Gonçalo, e na bairro de Piratininga, em Niterói, para averiguar a venda ilegal de botijões de gás por comerciantes não autorizados pela agência reguladora.



A partir das informações levantadas durante a investigação, foi possível identificar que os botijões revendidos tinham como origem um depósito legalizado no Morro do Abacatão, região dominada por uma facção criminosa. Os relatos apontavam que os comerciantes eram obrigados por um traficante a adquirir os produtos somente deste depósito.



Um homem foi flagrado transportando 11 botijões em uma caminhonete sem autorização ou notas fiscais. Diante disso, ele foi conduzido à sede da DDSD e autuado. Além disso, no decorrer das diligências, os agentes apreenderam telefones, computadores, documentos, dinheiro em espécie e outros materiais, que serão periciados e analisados.