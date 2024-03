Operação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Reprodução/PCERJ

Publicado 29/02/2024 20:42

Rio- Uma operação foi realizada nas comunidades da Quitanda e Lagartixa, no Complexo da Pedreira, na Zona Norte, por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), nesta quinta-feira (29). A ação teve o objetivo de mapear a região para identificar possíveis locais e oficinas onde ocorrem as adulterações.

As equipes recuperaram 11 veículos, sendo quatro carros, cinco motos, uma van e um veículo com suspeita de adulteração de sinal identificador. Uma pessoa foi presa em cumprimento a mandado de prisão.



De acordo com o apurado pela Polícia Civil, os criminosos utilizam essas comunidades como esconderijo para guardar os carros. A investigação continua para identificar os autores dos roubos e adulteração dos veículos.

A operação contou com o apoio de policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Delegacia Especializada em Armas e Explosivos (Desarme), da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).