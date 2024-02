Os ônibus colidiram na altura de Guadalupe - Rede Social

Publicado 29/02/2024 08:02 | Atualizado 29/02/2024 10:25

Rio - Um acidente entre dois ônibus deixou oito pessoas feridas na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (29).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para a ocorrência às 7h05. O quartel de Guadalupe atuou no local com apoio das equipes de Realengo e Parada de Lucas. Inicialmente sete vítimas com ferimentos leves foram atendidas, mas o número logo subiu para oito.

Dos feridos, apenas dois, um homem e uma mulher, foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



A colisão aconteceu na pista central, sentido Centro, logo após o Shopping Guadalupe. Equipes da CET-Rio e da Polícia Miltiar estiveram no local. Duas faixas da via chegaram a ser interditadas, mas foram liberadas por volta das 9h.

