Até o momento, três pessoas foram presas - Divulgação / MPRJ

Publicado 29/02/2024 08:58 | Atualizado 29/02/2024 10:31

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), realiza, nesta quinta-feira (29), uma operação contra uma quadrilha especializada no golpe do empréstimo consignado. Segundo as investigações, aposentados de pelo menos 12 estados foram vítimas do grupo. Até o momento, três pessoas foram presas.



Ao todo, os agentes saíram para cumprir sete mandados de prisão e dez de busca e apreensão contra integrantes da quadrilha nos bairros de Turiaçu, Rocha Miranda e Pavuna, na Zona Norte, e em Bangu, na Zona Oeste. A corporação também esteve nas cidades de Belford Roxo e São Pedro da Aldeia.



Os alvos foram denunciados pelo MP pelo crime de constituição de organização criminosa. Além disso, a Justiça determinou a quebra de sigilo dos dados dos denunciados. Foram identificados registros de ocorrência contra o grupo em delegacias do Rio, Pernambuco, Acre, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Amapá, Goiás e Tocantins.



Segundo a denúncia, os golpes eram aplicados através da empresa Start Vip Consultoria Crédito, que tem sede em Rocha Miranda. Aposentados ou pessoas com pouca instrução financeira eram as principais vítimas da quadrilha.

Como funcionava?



Os criminosos entravam em contato com as vítimas dizendo que haviam dívidas no nome delas. No entanto, tudo não se passava de um golpe. Em seguida, a quadrilha oferecia um acordo: caso transferissem a cobrança para a Star Vip, teriam condições de quitar as dívidas com menos parcelas. Para isso, era preciso pegar um empréstimo consignado e transferir o dinheiro para os golpistas. Ainda segundo as investigações, o grupo também oferecia investimentos.