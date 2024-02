Apesar do calor, previsão aponta para céu nublado e chuva nesta quinta-feira - Pedro Ivo / Arquivo Agência O Dia

Publicado 29/02/2024 11:32

Rio - Mantendo o padrão dos dias de calor intenso, a temperatura nesta quinta-feira (29) deve permanecer alta. Apesar do tempo quente, a previsão aponta para céu nublado com pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, acompanhadas de raios e rajadas de vento de moderado a forte. Devido a isto, o município do Rio se encontra em estágio de alerta 2, o que indica que há risco de impactos na cidade.

Segundo o sistema Alerta Rio, o tempo está sendo influenciado por áreas de instabilidade na atmosfera, causando a possibilidade de pancadas de chuva em um curto período de tempo, com consequentes e eventuais alagamentos e enchentes em alguns pontos da cidade. No entanto, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), não há expectativa de deslizamentos no município do Rio.

Apesar do risco de ocorrências, a previsão é de que a quantidade de chuva seja menor do que as últimas tempestades que atingiram o Rio e que causaram diversos estragos para a população.

A temperatura deve se manter estável ao longo desta quinta-feira, com expectativa máxima de 34ºC e mínima de 22ºC. Espera-se que as zonas Norte e Oeste sejam as regiões com maior sensação térmica.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, o panorama não deve mudar na sexta-feira (1). Para o primeiro dia de março, a previsão é que as altas temperaturas e as chuvas se mantenham. Com máxima de 34°C e mínima 22°C, a expectativa é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite.

Previsão do tempo no fim de semana

No sábado (2) a temperatura deve entrar em declínio, com máxima de 30°C e mínima de 20°C. Apesar da previsão ser de céu parcialmente nublado e com chuva fraca a moderada, elas devem acontecer no período da madrugada e manhã. Ao longo do dia a expectativa é que o tempo comece a mudar.

Já no domingo (3) o dia deve amanhecer com céu aberto e sem chuva. A previsão é de temperaturas estáveis, com máxima de 30°C e mínima 18°C, com ventos fracos ao longo de todo o dia.