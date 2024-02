Braz Marcos da Silva foi exonerado do cargo nesta quarta-feira (28) - Reprodução / Rede Social

Braz Marcos da Silva foi exonerado do cargo nesta quarta-feira (28)Reprodução / Rede Social

Publicado 29/02/2024 13:04

Rio - O ex-secretário de Administração de Mangaratiba, na Costa Verde, Braz Marcos da Silva Marques, 51 anos, é considerado foragido desde a última sexta-feira (23) por descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira. Ele foi exonerado do cargo, em publicação feita no Diário Oficial do município, nesta quarta-feira (28).



Braz é investigado por violência doméstica na 165ª DP (Mangaratiba). Contra ele, há dois mandados de prisão preventiva em aberto. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o processo ocorre em sigilo.

Em nota, a Prefeitura de Mangaratiba afirmou que mandado de prisão não tem qualquer relação com a gestão municipal. "A decisão judicial corresponde a um processo de cunho pessoal e por isso, a prefeitura não irá se manifestar sobre o assunto."

Para o lugar de Braz Marcos, o prefeito Alan Bombeiro colocou Luciana Campos Pereira da Silva Santos, então subsecretaria para Assuntos Executivos.

A reportagem ainda não conseguiu contato com a defesa de Braz. O espaço está aberto para manifestação.