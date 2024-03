Monumento a Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo, aponta para o Morro Cara de Cão, onde cidade foi fundada - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2024 06:00 | Atualizado 01/03/2024 08:00

Rio - Não tem feriado para os cariocas, mas é neste 1º de março que a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro comemora seu aniversário. Há 459 anos, Estácio de Sá atracava nessas terras, entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, no atual bairro da Urca, para fundar a cidade e reaver o território invadido pelos franceses para o reino de Portugal. O domínio português na cidade só seria consolidado dois anos depois, com a vitória dos portugueses associados aos indígenas Temiminós sobre os Tamoios e franceses, no dia 20 de janeiro de 1567, na Batalha do Uruçumirim. Estácio de Sá une os dois episódios que marcam a fundação do Rio de Janeiro.

O militar Estácio de Sá foi chamado pelo tio, o terceiro governador-geral do Brasil, Mem de Sá, para ajudar no combate contra os invasores franceses que estavam na cidade do Rio de Janeiro com o apoio dos indígenas Tupinambás, explica o historiador Rafael Mattoso. "Estácio de Sá vem para cá, um fidalgo português jovem, e ao chegar, ele tem que fazer um rito simbólico para mostrar que os portugueses estavam retomando a cidade. Ele fez no dia 1º de março de 1565 o ato de fundação do Rio de Janeiro", diz Mattoso.



Na fundação, Estácio de Sá instalou uma porta simbólica aos pés do Morro Cara de Cão, na qual bateu e abriu para simbolizar a efetiva ocupação do território, explica o historiador. No entanto, este marco foi só o início da disputa entre os europeus aliados a povos indígenas locais pelo domínio do Rio de Janeiro. O militar Estácio de Sá foi chamado pelo tio, o terceiro governador-geral do Brasil, Mem de Sá, para ajudar no combate contra os invasores franceses que estavam na cidade do Rio de Janeiro com o apoio dos indígenas Tupinambás, explica o historiador Rafael Mattoso. "Estácio de Sá vem para cá, um fidalgo português jovem, e ao chegar, ele tem que fazer um rito simbólico para mostrar que os portugueses estavam retomando a cidade. Ele fez no dia 1º de março de 1565 o ato de fundação do Rio de Janeiro", diz Mattoso.Na fundação, Estácio de Sá instalou uma porta simbólica aos pés do Morro Cara de Cão, na qual bateu e abriu para simbolizar a efetiva ocupação do território, explica o historiador. No entanto, este marco foi só o início da disputa entre os europeus aliados a povos indígenas locais pelo domínio do Rio de Janeiro.

A Fortaleza de São João, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro, fica na região em que os portugueses fundaram a cidade Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia



"É esse o ato simbólico que a gente comemora no dia 1º de março. Mas, a cidade foi fundada só para constar porque os franceses não tinham sido expulsos em função disso. Inicia-se uma guerra muito intensa entre portugueses e franceses", explica Rafael Mattoso. "Para conseguir bater de frente com os franceses que estavam aliados aos Tamoios, os portugueses tiveram que buscar ajuda dos Temiminós, inimigos dos Tamoios", continua Rafael Mattoso. Uma das principais lideranças Temiminós, era o cacique Arariboia, que aceitou se juntar a Estácio de Sá na batalha.



A vitória dos portugueses e Temiminós sobre franceses e Tamoios consolidou-se dois anos depois, em de 20 de janeiro, dia do padroeiro São Sebastião, e feriado comemorado atualmente na cidade. "Muitas vezes confunde-se o dia 20 de janeiro com o 1º março, dia da fundação, porque são dois episódios feitos pelo mesmo personagem histórico, Estácio de Sá", avalia Mattoso.



Dois anos após a chegada do militar português, no dia 20 de janeiro de 1567, aconteceu a batalha mais decisiva para a conquista definitiva dos portugueses. "Aí sim, houve a garantia da fundação da cidade", explica o historiador. Trata-se da Batalha das Canoas também conhecida como Batalha do Uruçumirim, como era chamada aquela região das praias da Glória e do Flamengo.



"Nessa batalha, tem um ato simbólico. Os portugueses estavam perdendo e de repente um canhão português estourou. Relata-se que saiu uma fumaça branca e os inimigos dos portugueses, os indígenas Tamoios, viram nessa fumaça a imagem de um guerreiro vindo contra eles. Criou-se a ideia de que esse guerreiro era São Sebastião, que tinha sido escolhido como padroeiro da cidade do Rio de Janeiro quando a primeira expedição portuguesa chegou aqui em 1502", acrescenta Mattoso.



Estácio de Sá morreu na Batalha do Uruçumirim, atingido por uma flecha envenenada no olho. Quem passou a liderar a vitória foi Arariboia. Do outro lado da disputa, centenas de Tamoios, liderados por Aimberê, e cinco franceses foram mortos. "Tem todo esse sincretismo desses dois episódios 1º de março e 20 de janeiro, que marca o dia do padroeiro e da Batalha de Uruçumirim", resume o historiador.



Força do dia 20 de janeiro



O professor de História da Uerj e da UFF, Marcus Dezemone, ressalta que a data 20 de janeiro ganhou mais destaque para os cariocas por conta da força da religião católica até o Século XIX no Brasil, período em que houve uma junção entre o Estado monárquico português e a Igreja.



"Até o século dezenove existiu o regime do Padroado. Os reis de Portugal e depois os imperadores, a partir de 1822, eram responsáveis pela expansão da religião no Brasil. Tinham a atribuição de nomear bispos, por exemplo. Por isso as festas católicas eram tão importantes. O 20 de janeiro até hoje é feriado e marcado por uma grande festa, uma vez que a cidade é consagrada a São Sebastião", ressalta Dezemone.



Já 1º de março, é a data de fundação da cidade na fortificação para proteger o território. "Não é feriado porque não tem festa religiosa", explica o professor de História da Uerj e da UFF.



Por causa das religiões, o dia 20 de janeiro ganha protagonismo no calendário da cidade, por ser o dia do santo padroeiro. "Esse santo é sincretizado como um guerreiro, caçador, Oxóssi, nas religiões de matriz africana. Um guerreiro indígena caçador, então tem toda essa relação religiosa com a data", acrescenta Mattoso.



Quem institucionalizou que o aniversário do Rio seria em 1º de março e não no dia 20 de janeiro foi o governador do então estado da Guanabara, Carlos Lacerda, em 1º de março de 1965.



Nome da cidade



O primeiro contato dos portugueses com a atual cidade do Rio de Janeiro deu-se em janeiro de 1502, quando uma expedição portuguesa avistou a Baía de Guanabara. "Por se assemelhar ao Rio Tejo, chamaram de Rio de Janeiro. A fundação só acontece 1565, numa época em que os portugueses ainda não haviam consolidado a presença no litoral brasileiro", explica o professor de História da Uerj e da UFF Marcus Dezemone. No período, o litoral brasileiro despertava a cobiça de potências europeias, como franceses protestantes. "A Igreja Católica havia sofrido a Revolta Protestante, e franceses protestantes huguenotes estabeleceram na região do Rio de Janeiro a colônia França Antártica", ensina Dezemone. A colônia francesa foi destituída em seguida pelos portugueses no processo de fundação da cidade do Rio de Janeiro.



O nome São Sebastião do Rio de Janeiro homenageia, além do padroeiro, o rei de Portugal daquele tempo, Dom Sebastião. "Faz referência a Dom Sebastião, o rei português que desapareceu, dando início ao Sebastianismo, e ao padroeiro", lembra o professor Dezemone.



Outros marcos de 1º de março



