Agentes do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para a ocorrênciaRede Social

Publicado 01/03/2024 07:07 | Atualizado 01/03/2024 09:04

Rio - Uma criança de 6 anos foi encontrada morta dentro de casa na Rua Açu, em Realengo, na Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (29). De acordo com a Polícia Civil, a mãe é a principal suspeita de cometer o crime.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 18h e já encontrou o menino sem vida. A corporação não sabe informar a causa da morte, mas afirmou que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória. A mãe, de 38 anos, também foi socorrida e encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer. O estado de saúde dela é grave.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 14ºBPM (Bangu) foram acionados e ao chegar no local encontraram a criança já em óbito, com sinais de envenenamento.



De acordo com relatos nas redes sociais, a mulher tinha histórico de depressão e por isso teria matado a criança, que seria autista. Em seguida, ela tentou tirar a própria vida. Os dois foram encontrados dentro de casa pelo marido da mulher, que é padrasto do menino, e acionou a polícia.



O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e a investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos. Até o momento, a Polícia Civil ainda não confirmou se o menino tinha autismo.