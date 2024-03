O carro foi encontrado com marcas de sangue - Reprodução/Bom dia Rio

Publicado 01/03/2024 08:36 | Atualizado 01/03/2024 09:54

Rio - Um policial penal foi baleado na madrugada desta sexta-feira (1º) durante um assalto na Rua Cerqueira Daltro, em Cascadura, na Zona Norte.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de veículo abandonado em via pública. Chegando ao local, um carro foi encontrado com marcas de tiros no para-brisa e sangue na porta do carona.

Apesar disso, a vítima não foi encontrada no interior do veículo. Ela havia sido socorrida antes da chegada dos policiais e encaminhada para o Hospital Norte D’Or, em Cascadura.



Dentro do carro, uma arma foi apreendida, com 13 munições. Segundo a PM, os agentes foram até à unidade de saúde e constataram que o homem havia sido baleado após ser vítima de assalto.



A ocorrência ainda está em andamento.