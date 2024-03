MPRJ e PF cumprem mandados de prisão contra integrantes da milícia de Ronnie Lessa e Suel - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 01/03/2024 09:36 | Atualizado 01/03/2024 11:08

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu, nesta sexta-feira (1), quatro suspeitos de integrarem uma rede ilegal de comércio de armas e munições na Zona Norte do Rio. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão nos bairros de Rocha Miranda, Honório Gurgel, Colégio e Catumbi.

A ação, realizada por agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Rio de Janeiro (Gaeco) e pela Polícia Federal (PF), é um desdobramento da Operação Jammer, de agosto do ano passado, que mirava o combate a exploração ilegal de sinal de internet e TV pela milícia do ex-PM Ronnie Lessa e do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel.

Ambos estão presos por participação na morte da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Ronnie foi condenado, em março de 2019, por realizar 13 disparos que mataram a vereadora e o motorista. Já Suel foi preso em julho de 2023 acusado de ter participado do sumiço das armas usadas no crime. Em fevereiro deste ano, Ronnie também foi condenado por tráfico de armas

As investigações dão conta de que esta milícia não só explorava o "gatonet" na região, como também comercializava armas de fogo e munições, incluindo armamentos de uso restrito, como fuzil.



Um dos presos nesta operação é Welington de Oliveira Rodrigues, conhecido como Manguaça, gerente do grupo criminoso de Ronnie Lessa e Suel, que não fazem parte desta denúncia. Os outros três detidos não tiveram as identidades reveladas.

De acordo com o Ministério Público, a operação teve por base provas obtidas em apreensões realizadas na operação Jammer que revelou novos contornos e outros integrantes da organização criminosa, além de provas de mais crimes praticados pelo grupo.

Na ocasião, Ronnie Lessa e Suel tiveram a prisão decretada acusados de liderarem o esquema de "gatonet" . Segundo as investigações, o ex-bombeiro exercia o comando da organização e recebia as parcelas mais altas dos valores obtidos por meio dos serviços. Já Lessa atuava na parte financeira, além de controlar os bairros nos quais a milícia agia. O filho de Suel, Maxwell Simões Corrêa Júnior, e o policial militar Sandro dos Franco também tiveram prisões decretadas.

A ação do MPRJ desta sexta-feira (1) contou com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), DC-Polinter, do 9º BPM (Rocha Miranda) e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).