Grupo de centenas de motociclistas passaram por diversos bairros do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/03/2024 11:13 | Atualizado 01/03/2024 12:02

Rio - O rapper Oruam comandou um "rolezinho" de moto na madrugada desta sexta-feira (1), no Rio. Em imagens feitas pelo próprio cantor, o grupo com centenas de motociclistas aparece em regiões da Zona Oeste, como Barra da Tijuca e Cidade de Deus, na Lapa, no Centro do Rio, e no Maracanã, na Zona Norte. O músico, que é filho do traficante Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, completa 23 anos nesta sexta.

O ponto de encontro foi na Rua Aimoré, no Complexo da Penha. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver motociclistas empinando e pessoas sem capacete, como o próprio rapper. Houve ainda uma grande queima de fogos na Igreja da Penha, na Cidade de Deus e na Lapa.

Oruam subiu na garupa de uma moto e compartilhou os momentos com uma máscara de palhaço. Em suas redes sociais, o artista compartilhou algumas orientações, como "não pegar cone na via" e "respeitar o morador".

Moradores da Zona Norte reclamaram do barulho causado pelo escapamento das motos. "Insuportável! Depois foram os fogos até às 4h da manhã. Tá difícil trabalhar hoje sem dormir", escreveu um. "Surreal! Cidade abandonada pelas autoridades", disse outro. Procurada, a Polícia Militar informou que após acionamentos informando sobre deslocamento de grande quantidade de motocicletas, a corporação passou a monitorar as ações do grupo, através das unidades operacionais.

Conhecido como Oruam, o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno é considerado uma das maiores revelações do gênero em 2021, é da Cidade de Deus, uma das maiores comunidades do Rio. Lançada em 2021, sua música “Invejoso” acabou sendo um grande hit em todo Brasil. Atualmente, o artista conta com mais de 8,3 milhões de ouvintes mensais em plataformas de streaming.