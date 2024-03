Criminoso foi detido após bater com carro roubado na Linha Vermelha - Divulgação / PRF

Criminoso foi detido após bater com carro roubado na Linha VermelhaDivulgação / PRF

Publicado 01/03/2024 13:19

Rio - Um homem, de 20 anos, foi preso depois de roubar um carro e tentar fugir, na Linha Vermelha, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi a terceira vez que o bandido foi preso ao cometer o mesmo tipo de crime. O comparsa, no entanto, conseguiu escapar.

Segundo a corporação, uma equipe passava pela Rodovia Presidente Dutra, na Pavuna, quando flagrou dois bandidos roubando um automóvel. A dupla, ao ver a viatura, iniciou a fuga. A perseguição aconteceu por cerca de cinco quilômetros, até que os criminosos bateram em uma mureta na Linha Vermelha, altura de Vigário Geral.

Ainda de acordo com a PRF, os bandidos desceram do veículo e tentaram fugir a pé. Um deles pulou em um rio e conseguiu escapar. O outro, porém, foi preso em flagrante com uma réplica de arma de fogo. A identidade não foi divulgada.

A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna), onde a vítima já se encontrava para fazer o registro do roubo.