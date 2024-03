Missa em Ação de Graças ocorreu aos pés do Cristo Redentor - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 01/03/2024 13:28

Rio - Para comemorar os 459 anos da cidade, o principal símbolo da capital fluminense, o Cristo Redentor, foi palco da tradicional Missa em Ação de Graças celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal dom Orani João Tempesta. A cerimônia foi realizada aos pés do monumento e teve entrega de bolo aos visitantes.

Outro aniversariante do dia, o cantor e compositor Jorge Aragão esteve presente e acompanhou a missa ao lado da esposa e de outros familiares. Completando 75 anos, ele ajudou a soprar as velinhas do bolo oferecido pela Sociedade Amigos da Rua da Carioca (Sarca).



"Hoje é um dia muito especial, é uma felicidade ter nascido em uma segunda-feira de carnaval e viver do samba. Parece coincidência, mas não é. É um privilégio ser carioca a fazer aniversário junto com a cidade do Rio de Janeiro, isso não é para qualquer um", concluiu o artista.

Em sua mensagem de celebração durante a missa, Dom Orani ressaltou o compromisso do povo carioca com a paz e a fraternidade. Lembrou ainda que todos precisam fazer do Rio uma cidade agradável de se viver. "Que possamos pedir sempre que, com os braços abertos do Cristo e a intercessão de São Sebastião, sejamos a bela e importante cidade, tanto na sua beleza natural como na sua história e cultura. Parabéns ao Rio de Janeiro pelos seus 459 anos. Que Deus continue abençoando a todos que aqui vivem e que por aqui passam", celebrou.

O prefeito Eduardo Paes, ao lado da primeira-dama Cristine Paes, também participou do evento e comemorou a data.



"Essa cidade é um lugar muito especial, temos que nos orgulhar muito, e nesses 459 anos mais ainda. Parabéns a todos os cariocas, essa cidade é a junção da paisagem mais fantástica com o povo mais incrível. Por isso que o Rio de Janeiro é tão desejado no mundo todo. Que bom a gente poder celebrar esses 459 anos aqui no Cristo Redentor", afirmou.



Reitor do Santuário do Cristo Redentor, padre Omar destacou que o povo carioca é solidário e que no momento é preciso ajudar os mais vulneráveis, aproveitando os festejos do aniversário da cidade.



"É um momento muito especial e histórico, uma festa para todos nós cariocas. Mais do que nunca, celebrar aos pés do Cristo traz uma força espiritual, uma energia maravilhosa para todos aqueles que vivem aqui nesta cidade. Estamos certos de que as bênçãos do Redentor sobre todo o povo carioca nesta manhã foram muito especiais. Cabe a nós cariocas, agora, estabelecermos boas práticas sustentáveis e uma relação com a vida mais prazerosa, educada e simples", destacou.