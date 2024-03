Caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2024 15:51 | Atualizado 01/03/2024 16:14

Rio - Um policial militar reformado e o supervisor de vigilantes de um condomínio se envolveram em uma briga, no Recreio, Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil abriu um investigação sobre o fato. As agressões foram gravadas por testemunhas.

A confusão aconteceu na noite de segunda-feira (26) em um condomínio na Avenida Salvador Allende. As imagens mostram o PM Maurício Faria da Silva agredindo Márcio Ramos Menezes com socos, tapas e empurrões, e o ameaçando de morte. A briga teria acontecido após um dos vigilantes do condomínio ligar para a casa do agente para falar sobre o volume do som.

"Você está entendendo? Eu vou mandar te matar", disse o agente para a vítima em uma das gravações. "Eu vou te matar de porrada", emendou o PM, que ainda chamou o supervisor de "favelado".

Em outra parte da confusão, o policial empurrou o vigilante, que revidou e acertou um soco no PM, que já foi comandante do 5º BPM (Praça da Harmonia).

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Segundo a Polícia Civil, ambos os envolvidos já prestaram depoimento e a investigação está em andamento para esclarecer o fato.