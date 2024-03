Ação foi cumprida por agentes do Núcleo de Cooperação Internacional da PF - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 01/03/2024 17:15

Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira (1º), uma cidadã portuguesa, considerada foragida pela Justiça de seu país e procurada pela Interpol, por tráfico internacional de drogas. A mulher, de 38 anos, será extraditada ao seu país de origem, onde será julgada. Se condenada, pode pegar até 33 anos de reclusão.

A estrangeira estava na lista de difusão vermelha da Interpol, que representa uma solicitação às polícias de todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa, com ordem de prisão aberta em seu país de origem.

Ela foi detida em casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A ação foi cumprida por policiais federais do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro (NCI/Interpol/RJ), com apoio da equipe do Setor de Capturas Internacionais da PF (Secint).

A Justiça de Portugal solicitou a prisão para fins de extradição da mulher às autoridades brasileiras, e o mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado e aguarda a extradição.