Prisão foi realizada por policiais da 43ªDPDivulgação

Publicado 01/03/2024 16:54

Rio- Um homem foi preso em flagrante acusado de tentativa de estelionato, nesta quinta-feira (29), ao tentar aplicar um golpe em um anúncio de venda de veículos postado em um perfil de uma rede social.

De acordo com policiais civis da 43ª DP (Guaratiba), que realizaram a prisão, dias antes o autor havia aplicado um golpe em uma vítima que pagou R$ 5 mil de entrada e que dividiria o restante do valor em 25 parcelas de R$ 1 mil. Após a transferência do dinheiro, ele levou o carro até a casa da vítima e lá alegou que o dinheiro da entrada não havia sido depositado. Durante um momento de distração da vítima, o golpista fugiu com o veículo. O caso, então, foi registrado na 43ª DP.

Quatro dias depois, a vítima soube que o mesmo estelionatário estava tentando vender o veículo para um amigo dela. O pagamento seria realizado por meio de cartão de crédito e o local da entrega do carro seria na Barra da Tijuca. No lugar agendado, a vítima e o amigo abordaram o autor e o conduziram para a 43ª DP.

No pátio da delegacia, um dos agentes viu o homem tentar pisar em uma máquina de cartão que estava no chão para quebrá-la. Ele foi conduzido para o interior da unidade, ouvido pelos investigadores e reconhecido pela primeira vítima como o autor do golpe.