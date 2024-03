Operação em Manguinhos causou prejuízo de cerca de R$ 630 mil ao Comando Vermelho - Divulgação

Operação em Manguinhos causou prejuízo de cerca de R$ 630 mil ao Comando VermelhoDivulgação

Publicado 01/03/2024 18:49

Rio - Policiais militares apreenderam, nesta sexta-feira (1º), aproximadamente 650kg de drogas durante operação realizada em comunidades do Complexo de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, a ação causou prejuízo de R$ 630 mil ao Comando Vermelho (CV).

A corporação informou que a operação tinha como objetivo reprimir a movimentação de criminosos, localizar o paradeiro de armas e drogas, além da retirada de barricadas e a desobstrução de vias da região.

Durante buscas na área de mata da localidade conhecida como Canal do Cunha, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreenderam 343 tabletes de maconha totalizando 350 kg da droga. Além disso, os agentes também apreenderam 200 comprimidos de Ecstacy, um saco de maconha picada e três tabletes de pasta base de cocaína, além de 12 cápsulas de skank.

Na comunidade do Mandela, equipes do Batalhão de Ações com Cães (Bac) apreenderam cerca de 300 kg de material entorpecente, que estavam escondidos entre as casas da Rua Oito. Entre as drogas apreendidas estavam diversos papelotes e trouxinhas de maconha, cocaína, skank, raxixe e crack, além de frascos de lança perfune e um aparelho de telefone celular.

Não houve registro de prisão durante a operação. A ação também contou com policiais do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE).

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à à 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.