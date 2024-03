Tribunal de Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra Elias de Souza por perseguição e ameaça - Marcio Mercante / Agência O Dia

Publicado 02/03/2024 15:31

Rio - A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra Elias de Souza Azevedo, genro da ex-deputada e pastora Flordelis dos Santos, por ameaçar o advogado Angelo Máximo Macedo da Conceição , assistente de acusação do caso — Angelo representa a família do pastor Anderson do Carmo, assassinado em julho de 2019.

Na denúncia consta que Elias perseguiu e ameaçou Angelo. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói). De acordo com investigadores, Elias já respondeu por assassinato em Araruama, na Região dos Lagos.

No dia 22 de janeiro, o advogado foi ameaçado na saída do Supermarket de Piratininga, em Niterói, e foi à delegacia para registrar ocorrência. No dia 31, Elias foi até a casa de Angelo na Avenida Almirante Tamandaré, também em Piratininga, Niterói, com uma faca e uma tesoura. O advogado acionou a polícia e o genro da ex-deputada foi preso em flagrante.

No momento da prisão, Elias resistiu e tentou golpear um policial com a tesoura. Com ele, a Polícia Militar apreendeu as armas brancas e, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em novembro de 2022, a ex-deputada Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por participar do homicídio do pastor Anderson do Carmo.