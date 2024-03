Suspeito de furtar celular tenta se esconder no teto de mercado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, mas acaba preso - Reprodução/Redes Sociais

Suspeito de furtar celular tenta se esconder no teto de mercado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, mas acaba presoReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/03/2024 20:10

Rio - Um homem suspeito de furtar um celular tentou se esconder no teto de um mercado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na última sexta-feira (1º), mas acabou sendo preso por policiais do 19º BPM (Copacabana). Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o policial ordena que o suspeito desça e se entregue. "Ei, já deu. Desce namoral", diz o agente para o suspeito. Veja o vídeo abaixo.

O homem, então, tenta descer, mas fica agarrado na estrutura de gesso do teto. Um outro homem aparece no vídeo tentando puxar o rapaz. Assista:

Suspeito de furtar celular tenta se esconder no teto de mercado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, mas acaba preso.#Policia #RiodeJaneiro #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/Szz214QsLb — Jornal O Dia (@jornalodia) March 2, 2024

Segundo a PM, policiais do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para verificar um furto na Rua Barata Ribeiro. De acordo com o comando da unidade, na fuga um homem entrou no supermercado, onde foi detido após furtar um celular.

O aparelho celular foi recuperado e a ocorrência foi encaminhada para a 12ª DP (Copacabana).