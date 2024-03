A vacina contra a dengue está disponível em todas as 238 unidades de Atenção Primária da cidade - Mauricio BAZILIO

Publicado 02/03/2024 19:20

Rio - Um balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contabilizou, até este sábado (2), apenas 26% do público elegível foi vacinado contra a dengue no Rio. Nesta etapa estão sendo imunizadas as crianças e adolescentes de 10 a 11 anos. Das 140 mil doses recebidas dia 22 de fevereiro, menos de 20% foram aplicadas na primeira semana de campanha.



A vacina contra a dengue está disponível em todas as 238 unidades de Atenção Primária da cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e o Super Centro Carioca de Vacinação, unidade Campo Grande, localizado no ParkShoppingCampoGrande, que também fica aberto de domingo a domingo, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.



Neste sábado, como forma de reforçar as ações contra o mosquito Aedes aegypti, aconteceu o 'Dia D' de combate a Dengue. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ) levou ações informativas à Lagoa, Niterói e interior.



Na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio, a SES deu aulas para formação de brigadas antidengue, palestras sobre a doença e observação de mosquitos em diferentes fases ao microscópio. Além de orientar a população sobre a importância de eliminar possíveis focos, as equipes da secretaria também distribuíram panfletos com o check-list de limpeza dos possíveis criadouros e ofereceu atividades para as crianças, que eram chamadas a eliminar o personagem Mosquitão.



"Preparamos um guia que também está disponível em nosso site, com todos os pontos que você tem que verificar em casa: as calhas, a bandeja da geladeira, os pneus, garrafas, qualquer local que possa acumular água. Importante que a população esteja atenta e verifique esses possíveis criadouros do Aedes aegypti ao menos uma vez por semana", disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.