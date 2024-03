Ladrão estava com uma pistola falsa - Divulgação

Publicado 02/03/2024 16:27 | Atualizado 02/03/2024 16:34

Rio - Equipes da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) registraram uma ocorrência de roubo a turistas no Centro do Rio e outra de agressão à mulher em Madureira, na Zona Norte, nesta sexta-feira (01). Os dois casos terminaram com a prisão em flagrante de dois homens.



Em Madureira, os guardas da 11ª Inspetoria (Parque Madureira) foram acionados por uma criança, que denunciou uma agressão à mulher em um bar no Parque Madureira. O agressor, de 39 anos, estava alterado e com os pertences da vítima, de 47 anos.



A mulher confirmou a violência e disse ter sido agredida outras vezes. Os agentes chamaram o apoio da Ronda Maria da Penha (RMP) e ambos foram conduzidos para a 29ª DP (Madureira), onde o caso foi registrado e o homem permaneceu preso.



Já no Centro do Rio, na altura da Avenida República do Paraguai, guardas do Grupamento Especial de Trânsito (GET) foram acionados por um casal de turistas franceses que havia sido roubado por um homem armado.



O ladrão foi flagrado próximo aos Arcos da Lapa e tentou fugir, mas foi preso com o apoio de uma patrulha do Segurança Presente. Com ele, foi apreendida uma pistola falsa e o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).