Fogo atinge região extensa de mata em Vargem GrandeReprodução / Internet

Publicado 02/03/2024 22:20

Rio - Militares do Corpo de Bombeiros atuam desde a tarde deste sábado (2) no combate a um incêndio de grandes proporções em vegetação no bairro de Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. O fogo, que está espalhado por diversos pontos da mata, já alcançou o bairro do Recreio dos Bandeirantes. Devido à intensidade das chamas, foram deslocadas equipes de três quartéis para a região.

De acordo com a corporação, um primeiro chamado foi realizado às 15h30. Uma equipe compareceu ao local e realizou o controle dos focos. No entanto, no final da tarde, o incêndio retornou e, novamente, os militares foram acionados para realizar o combate ao fogo. Foi necessário o apoio dos quartéis do Recreio, da Barra da Tijuca e do grupamento florestal do Alto da Boa Vista. Apesar das grandes proporções do incidente, não há informações de vítimas.

Na rede social X (antigo Twitter), o Centro de Operações Rio (COR) alertou para o risco de transitar pela região devido à fumaça proveniente do incêndio.

VARGEM GRANDE: INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO



Os bombeiros atuam na Rua Nove de Julho para apagar um incêndio em vegetação, na altura da Estrada dos Bandeirantes.



Motorista, redobre a atenção no trânsito, pois a fumaça pode prejudicar a visibilidade.#zonaoeste pic.twitter.com/FPY9h1jmHW — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 2, 2024

Em vídeos publicados nas redes sociais é possível ver que o incêndio atinge uma área extensa. O fogo é visível em ruas da região e, inclusive, da rua Silvio Pozzano, no bairro do Recreio dos Bandeirantes.