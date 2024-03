A ação, inteiramente gratuita, leva grupos para conhecer a área temática que fica dentro do Barra World - Divulgação

Publicado 02/03/2024 17:36 | Atualizado 02/03/2024 17:37

Rio - "Visitar" a Torre Eiffel, a Torre de Pisa e outros pontos turísticos internacionais sem sair do Rio? E ainda de graça? Sim, crianças e adolescentes que estejam matriculados em escolas podem viver esta experiência no Shopping Barra World, na Zona Oeste da cidade. Através do projeto Escola, idealizado pelo empresário José Koury, alunos podem ter contato com reproduções de monumentos famosos.



A ação, inteiramente gratuita, leva grupos para conhecer a área temática que fica dentro do Barra World, abordando, de maneira lúdica, aspectos da história, da geografia e da arquitetura dos países retratados no espaço, como França, Itália, Egito, Inglaterra e outros.



Ao final do passeio, os alunos são convidados para a apresentação de uma peça de teatro, em geral, ligada aos conteúdos citados. Todos recebem, também, um "passaporte" com o carimbo dos países visitados. O encerramento é feito com um delicioso lanche.



O passeio pode ser agendado pelo telefone (21) 99800-5729 (WhatsApp). Vale ressaltar que a iniciativa também é voltada para alunos de escolas de fora da cidade do Rio. O Barra World, conhecido por promover espetáculos teatrais e musicais para a criançada durante o ano todo, fica na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira 580, Barra da Tijuca.