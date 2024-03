Ação de conscientização no Dia D contra a dengue no Parque das figueiras, na Lagoa - Pedro Ivo/Agência O Dia

Ação de conscientização no Dia D contra a dengue no Parque das figueiras, na LagoaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 02/03/2024 13:38 | Atualizado 02/03/2024 14:50

Rio - "É melhor prevenir do que remediar". Em meio à epidemia de dengue, que acometeu mais de 82 mil pessoas no Rio de Janeiro em 2024 , o ditado popular caiu na boca do povo. Neste sábado (2), como forma de reforçar as ações contra o mosquito Aedes aegypti, o Parque das Figueiras, na Lagoa Rodrigo de Freitas, foi palco da campanha "10 minutos contra a dengue". Trata-se de uma mobilização nacional - o chamado "Dia D" - que visa reforçar as ações de conscientização e prevenção no combate à dengue.

O DIA conversou com os cariocas que prestigiaram o evento. É o caso da aposentada Regina Célia, de 74 anos. Moradora da Cruzada de São Sebastião, também na Zona Sul, ela contou o que costuma fazer para se prevenir: "Eu passo creme, repelente, não deixo água parada. Coloco água para o cachorro só dentro de casa, e troco o tempo todo, porque também está muito quente. Lá em casa ninguém nunca teve dengue. Estamos levando direitinho", pontou.

Promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o evento contou com aulas para formação das brigadas antidengue, exposição de equipamentos, observação do ciclo dos mosquitos em microscópio e distribuição de panfletos com orientações. O menino Caetano Paes Leme, de 12 anos, interrompeu seu passeio de bicicleta para saber o que estava acontecendo. Acompanhado do pai, ele se mostrou ansioso para ser vacinado.



"Eu tomo vacina de alergia toda semana, então sou acostumado. Todo mosquito que eu vejo, mato. Passo repelente, não deixo nenhuma água parada, tento não deixar nenhum foco de dengue", afirmou o pré-adolescente, que é filho único.



Já o ator Ângelo Paes Leme, de 50 anos, pai de Caetano, reforçou os cuidados que toma para se prevenir, mas ressaltou que não deixa a paranoia tomar conta da sua rotina. "Diferentemente da covid que tinha aquela problemática de pegar em locais aglomerados, o mosquito está aí de qualquer forma. Não é porque você está num parque que vai ser picado. Tem que ser uma ação conjunta em que a cidade e seus órgãos governamentais, assim como a população, estejam fazendo uma ação em prol desse cuidado", acrescentou.



A médica Camila Ferreira, de 35 anos, é mãe de uma bebê de apenas nove meses. Ela compartilha da opinião de não deixar o medo do mosquito afetar sua vida, mas se previne como pode.

"É difícil evitar locais com mato porque somos cercados de mato na cidade. Para não ficar nesse neura, eu passo repelente. Como ela é muito pequena, passo o hidratante primeiro. E a note, em casa, quando da o horário de mosquito, fecho as janelas e coloco aqueles repelentes de tomada. Temos areia no vaso de planta. A água que não é retida pela planta fica na areia", pontuou.

A secretária de Saúde do estado, Cláudia Mello, comentou sobre a importância do evento: "É uma mobilização nacional. É uma rotina nossa trabalhar dengue desde sempre, mas hoje a gente tem um dia nacional de mobilização para a gente poder trabalhar todo mundo ao mesmo tempo, com foco único, e conscientizar muito mais às famílias a olharem seus 10 minutos contra a dengue".

Como parte do Plano Estadual de Combate à Dengue, dois mil profissionais de saúde estão sendo treinados para acelerar o diagnóstico e o tratamento. A Secretaria coordenou ainda a implantação de 11 centros de hidratação em parceria com os municípios e ampliou as salas de hidratação de 11 UPAs estaduais.