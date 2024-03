Casal foi encontrado em uma pousada em Rio das Ostras, na Região dos Lagos - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 02/03/2024 12:56



Rio - Agentes da 10ª DP (Botafogo) prenderam, na manhã deste sábado (2), um casal acusado de usar fotos de uma criança com câncer para fazer vaquinha falsa na internet. Tainara Subtil e Luiz Antônio Barbosa foram encontrados em uma pousada em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Enquanto estava publicada, a campanha chegou a arrecadar mais de R$ 30 mil.

Na última quarta-feira (28), o Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou o caso à Justiça, que decretou a prisão preventiva do casal. "Verifico haver prova da existência dos crimes e indícios suficientes de que os autores das infrações penais sejam os acusados. Em liberdade, os referidos certamente encontrarão o mesmo estímulo para a prática de outros delitos semelhantes", informou o documento, assinado pelo juiz Flávio Nicolau, da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O delegado responsável, Alan Luxardo, explicou sobre o episódio. "Os estelionatários utilizaram 'teatro' para enganar as pessoas, com uma falsa representação da realidade. É muito importante que as vítimas chequem as informações antes de efetuar qualquer doação. Que isso não seja um desestímulo à boa fé", disse Luxardo.



Na denúncia do MPRJ, o promotor Sauvei Lai, afirmou que os acusados criaram um perfil falso na rede social e postaram fotos de uma menina, assim como um documento médico fraudulento que atestava ser ela portadora de câncer. Lai ainda pontuou que eles conseguiram causar comoção pública.

O esquema foi denunciado pela própria irmã de Luiz Antônio, a taxista Stephani Santos Barbosa. Ela começou a desconfiar, quando o casal ostentou luxos que eram incompatíveis com o padrão de vida deles. Stephani, então, alertou as vítimas e contou o que sabia para a Polícia Civil.



Uma das vaquinhas falsas pedia dinheiro para os gastos com Laura Oliveira Santos. O nome é fictício, mas a foto exibida é de uma criança que existe e realmente está com câncer. "Embora a criança exibida na campanha exista e é doente, ela não tinha nenhum vínculo com os dois estelionatários. Os denunciados são criminosos habituais e já atuaram com o mesmo modus operandi, criando campanha fraudulenta para um falso tratamento de outras crianças", escreveu o promotor.

Na internet, o texto da campanha dizia que a menina sofria com um tumor nos olhos e que a família precisava de dinheiro para a realização de uma segunda cirurgia e exames.

Na última segunda-feira (26), Tainara e Luiz Antônio chegaram a ir na 10ª DP e prestaram depoimento aos investigadores. Durante a oitiva, a mulher admitiu ter feito a vaquinha falsa, mas alegou ter agido sozinha. Segundo ela, o marido não sabia de nada. A advogada que representa o casal, Lívia Madeira, disse que "Tainara planejou a farsa, pois estava com dificuldades financeiras".

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), o casal vai responder pelos crimes de falsificação e uso de documento falso, e a pena pode passar de quatro anos de reclusão.