Veículo do casal foi atingido por escombros de imóvel que desabou em vila na Praça da Bandeira, na Zona Norte do RioPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 02/03/2024 18:17

Rio - Moradores da vila onde uma casa desabou na noite de sexta-feira (1º) , na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio, denunciam que o imóvel estava abandonado há anos e que recentemente foi iniciada uma obra onde foram removidas as paredes estruturais. O fato foi constatado pela Defesa Civil do município do Rio. O caso está em investigação na 18ª DP (Praça da Bandeira). O desabamento na Rua Barão de Ubá, na altura do número 118, terminou com uma mulher morta e um homem ferido. O casal estava dentro de um carro estacionado próximo ao imóvel. Outros dois carros também ficaram destruídos.

Margareth Xavier Veraldo, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade. Já Marco Antônio de Paula Veraldo, marido dela, também foi levado para o mesmo hospital e transferido para o Hospital Copa D'Or, na Zona Sul, com ferimentos. A vítima vai precisar fazer uma cirurgia próxima ao pescoço. A filha do casal, que mora na Alemanha, está a caminho do Brasil.

Morador há 14 anos na vila, Jorge Barros, proprietário de um dos carros destruídos no desabamento, disse que todos os vizinhos da vila estão consternados com a tragédia. Ao DIA, Jorge falou que perder o carro foi o de menos neste momento. "Os bens materiais a gente dá um jeito, mas a vida não tem como. A dona Margareth e o marido dela eram pessoas queridas por todos da vila, um casal maravilhoso. Foi uma tragédia que a gente não estava esperando", disse. Ainda segundo o morador, ele também poderia estar entre os feridos, já que iria até o seu carro momentos antes do acidente. "Eu poderia estar 'nesse barco' também, porque poderia ter ido levar o meu filho à academia, mas acabei não indo", lembra ele.

Proprietária falecida e obras na casa

De acordo com Jorge, a dona da casa era uma idosa, já falecida, que deixou alguns imóveis para os herdeiros. No entanto, a propriedade acabou ficando esquecida por anos. "A casa passou por algumas obras recentemente e a gente acha que estavam querendo transformar o espaço em um salão de festa. Nos últimos dias vimos pessoas trabalhando na obra, tanto é que no local foram encontrados materiais de construção, como pá e enxada. Soubemos também que eles removeram as paredes estruturais", detalhou.

Agora, vizinhos tentam descobrir quem são os responsáveis pela obra para poder responsabilizá-los. "Queremos saber quem é que está por trás dessa obra. No momento, não sabemos muito bem a quem recorrer", disse.



A Defesa Civil do município do Rio disse que houve desmoronamento parcial do sobrado de dois pavimentos, que estava aparentemente abandonado, provocado pelo deslocamento do telhado, segundo análise inicial. Ainda de acordo com o órgão, a situação se agravou por conta de intervenções irregulares realizadas no imóvel, como a retirada de paredes. A edificação foi interditada e o local isolado para perícia da Polícia Civil.



Ainda não há informações sobre o sepultamento de Margareth Xavier.