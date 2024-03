Veículo do casal foi atingido por escombros de imóvel que desabou - Reprodução/TV Globo

Veículo do casal foi atingido por escombros de imóvel que desabouReprodução/TV Globo

Publicado 02/03/2024 09:51 | Atualizado 02/03/2024 10:32

Rio - Uma mulher morreu e um homem ficou ferido, após uma casa desabar sobre o veículo em que eles estavam. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (1º), na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas Margareth Xavier Veraldo, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos, enquanto o marido dela, Marco Antônio de Paula Veraldo, permance internado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel Central foi acionado para uma ocorrência de desabamento com veículo envolvido, às 20h10. As equipes estiveram na Rua Barão de Ubá, na altura do número 118, onde socorreram o casal ainda com vida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Margareth acabou morrendo e o quadro de Marco Antônio é considerado estável.

A Defesa Civil Municipal também foi acionada para a ocorrência, no número 126, e constatou que houve desmoranamento parcial de um sobrado de dois pavimentos, que estava aparentemente abandonado, provocado pelo deslocamento do telhado, segundo análise inicial. Ainda de acordo com o órgão, a situação se agravou por conta de intervenções irregulares realizadas no imóvel, como a retirada de paredes. A edificação foi interditada e o local isolado para perícia da Polícia Civil.