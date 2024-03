A prisão foi realizada por agentes da 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação/PCERJ

Publicado 03/03/2024 14:46

Rio - Agentes da 35ª DP (Campo Grande) prenderam um homem ainda não identificado em flagrante, neste sábado (2), por tentar subornar um policial civil após bater seu carro em uma moto em Campo Grande, na Zona Oeste.



O condutor havia fugido do local, mas retornou para buscar o para-choque do veículo. Ao ser abordado, os policiais constataram que ele estava com a habilitação suspensa.



Na delegacia, o homem ofereceu R$ 1 mil para um agente escrever no registro de ocorrência que a mulher estava conduzindo o veículo. O preso vai responder por corrupção ativa.