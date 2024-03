Equipes da Águas do Rio segue trabalhando para consertar a adutora que se rompeu em Coelho Neto - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 05/03/2024 11:47

Rio - O fornecimento de água começou a ser normalizado, nesta terça-feira (5), em 10 bairros da Zona Norte afetados pelo rompimento de uma adutora em Coelho Neto. Segundo a concessionária Águas do Rio, o serviço pode levar até 48 para ser reestabelecido completamente.



O problema afetou, desde a madrugada do último domingo (3), a chegada de água nos bairros de Coelho Neto, Colégio, Cordovil, Engenho da Rainha, Irajá, Inhaúma, Parada de Lucas, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos e Vista Alegre.



A concessionária explicou que apenas no entorno do local do vazamento, na Praça Professora Virgínia Cidade, em Coelho Neto, o fornecimento seguirá suspenso. A demora na retomada do serviço para a região estaria sendo causada pela dificuldade de acesso das equipes técnicas à tubulação com defeito.

O local abriga os imóveis que foram atingidos pelo rompimento, mas que a empresa afirma terem sido construídos irregularmente "em área não edificável (...) sobre a tubulação operada pela concessionária".

A reportagem de O DIA esteve no local, nesta segunda-feira (5), e constatou a situação dramática das famílias atingidas pelo rompimento da adutora. Moradores perderam praticamente tudo que tinham dentro de casa e algumas estruturas desabaram.

Em nota, a Águas do Rio informou que enviou equipes do seu setor de Responsabilidade Social da empresa para atuar no local. O trabalho foi feito em paralelo com a Assistência Social da Prefeitura e com a Defensoria Pública. A empresa finalizou dizendo que "continuará prestando o apoio necessário às famílias que tiveram suas casas atingidas pela água".